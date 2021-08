Chris Evans risponde a Lizzo: "Stai per partorire mio figlio? Mia madre ne sarà felicissima" (Di martedì 3 agosto 2021) Chris Evans ha recentemente risposto a Lizzo e al suo video pubblicato su TikTok in cui ha annunciato di essere incinta della star di Avengers. Chris Evans ha scherzosamente risposto allo sketch che Lizzo ha pubblicato sul suo profilo TikTok, inviandole un messaggio privato su Twitter. La scorsa domenica la celebre cantante ha annunciato di essere incinta, rivelando che Evans è il padre del bambino. La scorsa settimana Lizzo, rispondendo ad un fan su TikTok, ha scherzato dicendo che era incinta del bambino della star di Avengers, dopo aver ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021)ha recentemente risposto ae al suo video pubblicato su TikTok in cui ha annunciato di essere incinta della star di Avengers.ha scherzosamente risposto allo sketch cheha pubblicato sul suo profilo TikTok, inviandole un messaggio privato su Twitter. La scorsa domenica la celebre cantante ha annunciato di essere incinta, rivelando cheè il padre del bambino. La scorsa settimanando ad un fan su TikTok, ha scherzato dicendo che era incinta del bambino della star di Avengers, dopo aver ...

