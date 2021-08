Chicco Nalli replica all’ex fidanzata e annuncia | “Nuova persona nel mio cuore”

Advertising

zazoomblog : Chicco Nalli ancora innamorato di Tina Cipollari? Ecco cosa detto Ambra Lombardo - #Chicco #Nalli #ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Chicco Nalli

Sembrerebbe che in queste ultime ore, si stia tanto parlando diin arte Kikò , per via della sua storia d'amore con Ambra Lombardo. Kiko, come è nata e naufragata la storia con ...'Kikò'risponde all'ex fidanzata Ambra Lombardo che, di recente, attraverso le colonne del magazine Di Più, ha insinuato che l'hair stylist sia ancora innamorato di Tina Cipollari, sua ex ...Rispondendo all'intervista rilasciata dalla sua ex Ambra Lombardo sul settimanale "Di Più Tv", Chicco "Kikò" Nalli smentisce di provare ancora qualcosa per Tina Cipollari ...Kikò Nalli appare quasi divertito dal nuovo gossip che impazza su di lui e l’ex compagna Tina Cipollari. Kikò ha dunque voluto fare chiarezza riguardo il suo attuale rapporto con Tina Cipollari e la s ...