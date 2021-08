Chicago Fire 8 | trama 4^ puntata 4 agosto | il ritorno di Gabby Dawson

(Di martedì 3 agosto 2021)torna domani 4su Italia 1 con la quartadell'ottava stagione che sta regalando emozioni forti ai fedeli telespettatori. Le anticipazioni relative a questo appuntamento, rivelano che Casey dovrà affrontare ilimprovviso della sua ex moglie Gabriela. Nel frattempo, Stella Kidd si occuperà di addestrare le nuove reclute, ma a causa della stanchezza finirà per commettere diversi errori ed infine, Hermann indagando su un'azienda produttrice di mobili molto infiammabili troverà un collegamento con la morte di Otis....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chicago Fire

Nella Primera Division in Paraguay colpo esterno per 2 - 0 del Guairena sull'Olimpia Asuncion mentre nella MLS in USA 1 - 1 tra Philadelphia Union ee tra Toronto e Nashville. Infine ......30 Nacional - Deportivo Maldonado 20:00 Villa Española - Cerrito USA > Major League Soccer 2021 00:00 Philadelphia Union -01:30 Toronto FC - Nashville SC USA > USL Championship 2021 01:...15.00 - SkyF1: F1, Gp Ungheria. Gara - SkySportUno: F1, Gp Ungheria. Gara 16.30 - Rai2: Record 17.30 - SkyF1: Paddock Live #SkyMotori 19.00 - SkyF1: Race Anatomy F1 19.30 - RaiNews: News-Lo Sport 20.0 ...In un momento di totale incertezza per l'industria televisiva, le reti americane si portano avanti lavorando già ai nuovi pilot di serie tv che potrebbero o non potrebbero venire ...