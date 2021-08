Chiara Ferragni e Fedez | la tata Rosalba la nanny di Leone e Vittoria se ne va?

(Di martedì 3 agosto 2021) Addio? Il fulmine a ciel sereno (agostano) in casa Ferragnez appare, of course, sui social.in partenza per la Costa Smeralda postano una foto con la storicaRos e una torta di cioccolato. “Ti vogliamo bene”, c’è scritto in cima alla torta. L’interrogativo è però subito sorto tra i followers dei Ferragnez: ma che significa questa foto? Già, perché, la Mary Poppins di casache si è occupata di, gli anni li ha compiuti a ...

Advertising

fedelhappy : Ho appena scoperto che chiara ferragni mi ha messo like CHIARA TI AMOOOOOO???????????? @ChiaraFerragni - chasingthestars : @foolcomf84 Ci vado io, pubblico un po’ di foto e facciamo effetto chiara ferragni +27% - annachefaluovo1 : @benedettagattoo @_sbettoo siamo tutti dei chiara ferragni mancati - elxstars : ma le persone che criticano chiara ferragni pure se mette una felpa lo sanno che possono vivere senza giudicare cos… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Chiara Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Le vacanze in Sardegna die Fedez. Hanno scelto la location più chic della Costa Smeralda per le loro vacanze sarde, i Ferragnez, ovvero, suo marito Fedez ed i loro figli Leo e Vittoria. Hanno ...Per la rubrica 'gli outfit più IN e OUT delle influencer in vacanza' oggi parliamo dell'imprenditrice digitale, mamma, designer e modella più versatile e multitasking d'Italia. Eccoe il suo look estivo a Porto Cervo! Continuiamo a vedere i post delle influencer in vacanza che invadono tutti i social media: dove vanno, cosa fanno, cosa mangiano, e con chi ...Il marito di Chiara Ferragni si è mostrato in un look totalmente inedito, tanto che anche i suoi fan hanno faticato a riconoscerlo ...Il volto del titkoker più seguito d’Italia (e il secondo al mondo) è spuntato su un muro di Gaza, in Palestina ...