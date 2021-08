Chiamatelo “ius soldi”: come il Qatar si compra gli atleti (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – Possiamo facilmente definirlo “ius soldi”, come simpaticamente fatto da Dagospia. Non sarà del tutto appropriato, ma rende benissimo l’idea dell’operazione messa in atto dal Qatar, finalizzata a comprarsi gli atleti. A dirla tutta non è neppure una clamorosa novità, perché da anni il piccolo Stato del Golfo – appena più grande dell’Abruzzo e con meno abitanti di Roma – usa i petroldollari per affermarsi nello sport. Lo scempio del Mondiale di calcio 2022 in Qatar, che per la prima volta nella storia si giocherà in pieno inverno, è soltanto l’apice di un lungo lavoro dietro le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – Possiamo facilmente definirlo “ius”,simpaticamente fatto da Dagospia. Non sarà del tutto appropriato, ma rende benissimo l’idea dell’operazione messa in atto dal, finalizzata arsi gli. A dirla tutta non è neppure una clamorosa novità, perché da anni il piccolo Stato del Golfo – appena più grande dell’Abruzzo e con meno abitanti di Roma – usa i petroldollari per affermarsi nello sport. Lo scempio del Mondiale di calcio 2022 in, che per la prima volta nella storia si giocherà in pieno inverno, è soltanto l’apice di un lungo lavoro dietro le ...

Advertising

NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: A proposito di ius sol(d)i. Non solo petroldollari, il Qatar se la gioca anche con un particolare escamotage ??Eugenio Pala… - Loredanataberl1 : RT @claudio_2022: Chiamatelo “ius soldi”: Il Qatar si compra gli atleti Ovvero la trovata del Qatar per assoldare atleti. 5 anni fa aveva… - LB19712 : RT @claudio_2022: Chiamatelo “ius soldi”: Il Qatar si compra gli atleti Ovvero la trovata del Qatar per assoldare atleti. 5 anni fa aveva… - claudio_2022 : Chiamatelo “ius soldi”: Il Qatar si compra gli atleti Ovvero la trovata del Qatar per assoldare atleti. 5 anni fa… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: A proposito di ius sol(d)i. Non solo petroldollari, il Qatar se la gioca anche con un particolare escamotage ??Eugenio Pala… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamatelo ius Perché non basta dire femminicidio Strutturare percorsi di cittadinanza, ius soli, ius culturae, chiamatelo come volete, affinché davvero una giovane donna nata altrove possa scegliere in libertà cosa essere e chi essere, sentendosi ...

Paolo Ferrero: 'Subappalti selvaggi. Questo è il governo dei padroni e dei ricchi, contro il popolo" Io dico, chiamatelo come volete ma non si può continuare con contratti 'regolari' a 6 euro all'ora ... ad_dyn Matteo Salvini detta l'agenda anche sui diritti delle persone: no legge Zan, no Ius Soli&...

Chiamatelo “ius soldi”: come il Qatar si compra gli atleti Il Primato Nazionale Strutturare percorsi di cittadinanza,soli,culturae,come volete, affinché davvero una giovane donna nata altrove possa scegliere in libertà cosa essere e chi essere, sentendosi ...Io dico,come volete ma non si può continuare con contratti 'regolari' a 6 euro all'ora ... ad_dyn Matteo Salvini detta l'agenda anche sui diritti delle persone: no legge Zan, noSoli&...