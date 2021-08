Chi era Vitaly Shishov, l’oppositore bielorusso trovato morto a Kiev (Di martedì 3 agosto 2021) Poche ore dopo la storia dell’atleta Krystsina Tsimanouskaya, costretta a lasciare la gara alle Olimpiadi di Tokyo per avere criticato il regime bielorusso (qui l’articolo di Formiche.net), un altro caso accende l’allarme contro Aleksandr Lukashenko. Il giovane attivista Vitaly Shishov è stato trovato morto in un parco a Kiev. La notizia è stata confermata dalla polizia ucraina, in seguito alla scomparsa di Shishov denunciata ieri dal suo compagno: “Il cittadino bielorusso Vitaly Shishov, scomparso ieri a ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Poche ore dopo la storia dell’atleta Krystsina Tsimanouskaya, costretta a lasciare la gara alle Olimpiadi di Tokyo per avere criticato il regime(qui l’articolo di Formiche.net), un altro caso accende l’allarme contro Aleksandr Lukashenko. Il giovane attivistaè statoin un parco a. La notizia è stata confermata dalla polizia ucraina, in seguito alla scomparsa didenunciata ieri dal suo compagno: “Il cittadino, scomparso ieri a ...

