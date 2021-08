Chi è Karsten Warholm, "vichingo dell'atletica", record del mondo nei 400 ostacoli (Di martedì 3 agosto 2021) “Folle”: non ci sono altri aggettivi per definire l’impresa, che è già leggenda, compiuta da Karsten Warholm nella finale dei 400 ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo, per la quale ha vinto una medaglia d’oro. Lui stesso definisce “una cosa folle” il suo crono: 45?94. L’ostacolista norvegese di 25 anni dopo essere stato il primo della storia a scendere sotto i 47 secondi, 46?70, il primo giugno scorso allo stadio Bislett della sua Oslo dove vive da alcuni anni, adesso è addirittura sceso sotto il muro dei 46 che solo fino a pochi anni fa sembra impossibile. E invece, un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) “Folle”: non ci sono altri aggettivi per definire l’impresa, che è già leggenda, compiuta danella finale dei 400e Olimpiadi di Tokyo, per la quale ha vinto una medaglia d’oro. Lui stesso definisce “una cosa folle” il suo crono: 45?94. L’sta norvegese di 25 anni dopo essere stato il primoa storia a scendere sotto i 47 secondi, 46?70, il primo giugno scorso allo stadio Bisletta sua Oslo dove vive da alcuni anni, adesso è addirittura sceso sotto il muro dei 46 che solo fino a pochi anni fa sembra impossibile. E invece, un ...

