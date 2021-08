Chelsea-Tottenham (amichevole, 4 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 3 agosto 2021) La prima tappa nel trittico si è giocata in casa dell’Arsenal (vittoria del Chelsea per 2-1) mentre questa volta tocca a Stamford Bridge, con l’ultima partita in programma domenica 8 agosto al Tottenham Hotspur Stadium. La vittoria della squadra di Tuchel è stata favorita … dall’assenza della tecnologia. Proprio quegli strumenti che gli inglesi non InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 3 agosto 2021) La prima tappa nel trittico si è giocata in casa dell’Arsenal (vittoria delper 2-1) mentre questa volta tocca a Stamford Bridge, con l’ultima partita in programma domenica 8alHotspur Stadium. La vittoria della squadra di Tuchel è stata favorita … dall’assenza della tecnologia. Proprio quegli strumenti che gli inglesi non InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Chelsea-Tottenham (amichevole, 4 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - SaintLudovico : @merocosimo24 @FBiasin Si ma Kane è protagonista in premier da anni e il Tottenham ha una proprietà solida. Lukaku… - mrbeaninterista : Il City su Grealish. Offerti 110M Lukaku al Chelsea per 120M L'Inter ha gia contattato l'entourage di Harry Kane.… - cristia92777762 : RT @battitomilan7: Il Chelsea prenderà Kane e il Tottenham Martinez Lukaku quest'anno non lo venderanno - MatteoR2798 : RT @Antomore62: @FBiasin Fabrizio ma non si può sentire su sky che Chelsea su lukaku, tottenham su lautaro... Perché non vedo accanimento g… -