Chelsea Lukaku, i Blues preparano la maxi offerta a Inter e giocatore: ecco chi può sostituirlo (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Inter: il Chelsea starebbe per affondare il colpo per Romelu Lukaku con una maxi offerta sia ai nerazzurri che al calciatore Stanno diventando molto insistenti le voci su un possibile futuro al Chelsea di Romelu Lukaku. Il club inglese è deciso a riportare a Stamford Bridge l’attaccante belga, che non vorrebbe lasciare l’Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe comunque allettato dai 15 milioni netti annui offerti dai Blues. Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato: ilstarebbe per affondare il colpo per Romelucon unasia ai nerazzurri che al calciatore Stanno diventando molto insistenti le voci su un possibile futuro aldi Romelu. Il club inglese è deciso a riportare a Stamford Bridge l’attaccante belga, che non vorrebbe lasciare l’. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe comunque allettato dai 15 milioni netti annui offerti dai. Il ...

