Chechu Rodriguez da urlo | il lato B è perfetto – FOTO

Leggi su ck12

(Di martedì 3 agosto 2021) La sorella minore di Belen,da: ilB ènellapostata sul suo profilo Instagram. (Instagram)Si sta rivelando davvero una zia amorevole in queste settimane Cecilia, sorella minore della showgirl Belen., come da tutti viene conosciuta, in questi giorni si trova a Ibiza col suo Ignazio Moser, ma prima di partire ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti insieme alla nipotina Luna Marì. Come noto, la piccola è figlia di Belen e del suo compagno Antonino Spinalbese. Ti ...