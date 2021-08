"Che fine farete 18 mesi dopo il vaccino". Il terrificante delirio di Eleonora Brigliadori: "Cenere e autodistruzione" (Di martedì 3 agosto 2021) "Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente!". Eleonora Brigliadori appoggia le teorie no-vax a proposito del Covid e delle norme decise dalle istituzioni politiche e scientifiche a salvaguardia della salute personale e pubblica. "E se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta, allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione. Vedrete che vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà", avverte. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) "Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente!".appoggia le teorie no-vax a proposito del Covid e delle norme decise dalle istituzioni politiche e scientifiche a salvaguardia della salute personale e pubblica. "E se qualcuno ancora pensa che ilo la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta, allora agisce inconsciamente per la propria. Vedrete che vi capiterà 18i vaccini. Vedrete come succederà", avverte. ...

