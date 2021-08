Caserta | c’è l’ok del Demanio | ecco gli immobili per l’Aeronautica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato sottoscritto oggi al Comune dil’atto di cessione gratuita da parte delall’ente locale deglidemaniali ‘Area Velivoli’ e ‘Area Sirtori’. Il Comune a sua volta lì concederà alMilitare, in comodato d’uso gratuito per 60 anni. Nell’immobile denominato ‘Area Velivoli’ sorgerà il nuovo Centro Polifunzionale del, che sarà utilizzato per le esigenze formative ed alloggiative della Scuola Specialisti, e al contempo permetterà aldi rafforzare il suo presidio sul ...