Carolyn Smith sui social “Grazie a Simona Ventura …” (Di martedì 3 agosto 2021) Carolyn Smith in attesa di tornare su Rai Uno nel celebre programma condotto da Milly Carlucci, ovvero ‘Ballando con le stelle’, si sta godendo le vacanze estive in compagnia degli affetti più cari e degli amici più intimi. E proprio nelle scorse ore ha condiviso sui social una fotografia in compagnia di Simona Ventura scrivendo sotto al post delle bellissime parole per la celebre presentatrice e per il compagno ringraziandoli per i fantastici momenti trascorsi insieme. Carolyn Smith in compagnia di Simona ... Leggi su baritalianews (Di martedì 3 agosto 2021)in attesa di tornare su Rai Uno nel celebre programma condotto da Milly Carlucci, ovvero ‘Ballando con le stelle’, si sta godendo le vacanze estive in compagnia degli affetti più cari e degli amici più intimi. E proprio nelle scorse ore ha condiviso suiuna fotografia in compagnia discrivendo sotto al post delle bellissime parole per la celebre presentatrice e per il compagno ringraziandoli per i fantastici momenti trascorsi insieme.in compagnia di...

Advertising

lamalafemmena1 : RT @Cinguetterai: Carolyn Smith e la sua stoccatina a Raimondo Todaro: “Io sono fedele a @milly_carlucci. Non c’è nessun motivo perché debb… - forzadestra : RT @Cinguetterai: Carolyn Smith e la sua stoccatina a Raimondo Todaro: “Io sono fedele a @milly_carlucci. Non c’è nessun motivo perché debb… - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: Carolyn Smith e la sua stoccatina a Raimondo Todaro: “Io sono fedele a @milly_carlucci. Non c’è nessun motivo perché debb… - Cinguetterai : Carolyn Smith e la sua stoccatina a Raimondo Todaro: “Io sono fedele a @milly_carlucci. Non c’è nessun motivo perch… - winnersoul10 : RT @FFrafre: Io comunque sogno una squadra Celentano - Pettinelli per #Amici ?! E pure Carolyn Smith è d'accordo con me! ????? #amici21 https… -