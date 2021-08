Capriolo cade nella vasca d'acqua di un'azienda, dipendenti lanciano allarme: salvato dall'annegamento (Di martedì 3 agosto 2021) Momenti di apprensione per un giovane Capriolo caduto in una vasca d'acqua in una azienda di legnami nell'Imolese. L'animale fortunatamente è stato soccorso e tratto in salvo dalla polizia locale. A ... Leggi su bolognatoday (Di martedì 3 agosto 2021) Momenti di apprensione per un giovanecaduto in unad'in unadi legnami nell'Imolese. L'animale fortunatamente è stato soccorso e tratto in salvoa polizia locale. A ...

Advertising

Nutizieri : Capriolo cade nella vasca d'acqua di un'azienda, dipendenti lanciano allarme: salvato dall'annegamento… - horottoilvetro : RT @24emilia: Capriolo cade in una vasca di raccolta e si lamenta disperato, salvato | 24Emilia - 24emilia : Capriolo cade in una vasca di raccolta e si lamenta disperato, salvato | 24Emilia - StampaNovara : Prato Sesia, capriolo cade in un canale: salvato dai vigili del fuoco - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Capriolo cade in un canale. Flusso d'acqua fermato ed animale salvato e liberato -