Capri palcoscenico naturale de 'Il canto delle sirene'. Torna il Festival Internazionale dell'isola

(Di martedì 3 agosto 2021) Dal 10 al 20 settembre, in uno dei luoghi più belli del mondo, prenderà vita il prologo di “Ildi”, kermesse di teatro, musica e arti visive con l’ambizione di divenire uno dei più prestigiosi appuntamenti del panorama culturale italiano; una sinergia unica di bellezze naturali e talenti artistici che illumineranno le notti di fine estate. Meravigliose location asaranno ildegli spettacoli: la Certosa Chiostro Grande, la Terrazza Caesar ...

Meravigliose location asaranno ilnaturale degli spettacoli: la Certosa Chiostro Grande, la Terrazza Caesar Augustus, il Centro Caprense Ignazio Cerio e per la prima volta nella ...È questa la cifra straordinaria in tutti i sensi raccolta durante LuisaViaRoma infor Unicef ,... Una serata che ha fatto daall'asta condotta da Harry Dalmery di Sotheby's, allo show ...Dal 10 al 20 settembre si terrà la kermesse di teatro, musica e arti visive. La Grotta Azzurra, per la prima volta, ospiterà un concerto acustico ...Sabato nella Certosa di San Giacomo a Capri si terrà il Gala annuale della maison “LuisaViaRoma”. Il Brand sostenibile che festeggia quest’anno il terzo anniversario che celebra a Capri la sua partner ...