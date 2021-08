Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Samuele Burgo sfiora la finale nel K1 1000 (Di martedì 3 agosto 2021) Sullo specchio d’acqua del Sea Forest Waterway battuto da forte vento favorevole si registrano tempi di assoluto spessore nella Canoa velocità ai Giochi di Tokyo: nella seconda semifinale del K1 1000 maschile il lusitano Fernando Pimenta lima oltre un secondo e mezzo alla precedente miglior prestazione olimpica fatta segnare dall’ungherese Balint Kopasz pochi minuti prima nella prima semifinale. Il magiaro aveva fatto ottenuto 3:24.558, ma il portoghese ha abbassato il limite a 3:22.942, passando in finale A assieme all’altro magiaro Adam Varga, secondo a 0.692, ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Sullo specchio d’acqua del Sea Forest Waterway battuto da forte vento favorevole si registrano tempi di assoluto spessore nellaai Giochi di: nella seconda semidel K1maschile il lusitano Fernando Pimenta lima oltre un secondo e mezzo alla precedente miglior prestazione olimpica fatta segnare dall’ungherese Balint Kopasz pochi minuti prima nella prima semi. Il magiaro aveva fatto ottenuto 3:24.558, ma il portoghese ha abbassato il limite a 3:22.942, passando inA assieme all’altro magiaro Adam Varga, secondo a 0.692, ...

Advertising

zazoomblog : Tokyo 2020 canoa velocità: Genzo vola in finale A Burgo in B - #Tokyo #canoa #velocità: #Genzo - sportface2016 : #GiochiOlimpici #CanoeSprint #Tokyo2020, #canoa velocità: Francesca #Genzo vola in finale A, Samuele #Burgo dispu… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Genzo vola in finale tra poco Samuele Burgo! - #Canoa… - zazoomblog : Canoa velocità Francesca Genzo in finale alle Olimpiadi nel K1 200 metri! - #Canoa #velocità #Francesca #Genzo - Doctor_D03 : RT @Raven___Storm: Non so se riesco a svegliarmi quindi spero che questo basti: ????VELA???? ????ATLETICA???? ????CICLISMO SU PISTA???? ????CANOA DI… -