Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Francesca Genzo settima nel K1 200, vince Lisa Carrington

L'ultima campionessa olimpica del K1 200 femminile della Canoa velocità è la neozelandese Lisa Carrington, che parte bene nel suo intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità del kayak e vince in 38?120, limando 0?007 alla sua precedente miglior prestazione olimpica, fatta segnare in semifinale. Molto staccate tutte le altre contendenti: la spagnola Teresa Portela alla sua sesta Olimpiade centra finalmente una medaglia e trova l'argento a 0?763, precedendo di appena 0?018 la danese Emma Aastrand Jorgensen, che arriva al bronzo con un distacco di 0?781. settima posizione per Francesca Genzo.

