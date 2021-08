Campione olimpico derubato appena arrivato a Firenze da Tokyo | Ridatemi i ricordi

(Di martedì 3 agosto 2021), 3 agosto 2021 - Un furto incredibile, un oltraggio a untornato in Italia con una medaglia d'argento al collo. Lorenzo Zazzeri , star del nuoto che ha ottenuto il ...

Firenze, 3 agosto 2021 - Un furto incredibile, un oltraggio a unappena tornato in Italia con una medaglia d'argento al collo. Lorenzo Zazzeri , star del nuoto che ha ottenuto il secondo posto con la 4x100 stile libero a Tokyo, è tornato a Firenze,...Attraverso il suo account ufficiale, Warholm ha pubblicato un post su Twitter in cui si legge: 'Il mio più grande sogno si è realizzato!ed un record del mondo! Grazie.' Il nostro ...È tornato da Tokyo con un argento al collo e un borsone pieno di bei ricordi. Per il campione olimpico Lorenzo Zazzeri, secondo nei 4x100 stile libero, è stato però un rientro amaro. Proprio mentre ...Il nuotatore azzurro lancia un appello disperato: "Spero nel buon senso di chi mi ha rubato ricordi inestimabili - scrive il campione olimpico - un iPad con il Vlog dei giochi olimpici, souvenir e ...