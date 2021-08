Campidoglio | da lunedì 9 agosto nuova linea 713 tra Portuense | Trullo e Magliana

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021) POLITICA ROMA – Un collegamento strategico con l’Ospedale Israelitico e la ferrovia Roma-Fiumicino Dasarà attiva labus circolare 713 nel quadrante sud-ovest di Roma. E’ un collegamento fortemente richiesto dal territorio che metterà in connessione via, via dele via dellacon l’Ospedale Israelitico, la ferrovia Orte-Roma-Fiumicino (Fl1) e il resto della rete di superficie diretto in Centro e alle stazioni metro. La713 percorrerà via del Bosco degli Arvali, via delle ...