Calendario Olimpiadi 2021, programma mercoledì 4 agosto 2021: tutti gli italiani in gara e dove seguirli in diretta tv

Ancora qualche giorno all'insegna dello sport perché l'8 agosto prossimo le Olimpiadi di Tokyo si concluderanno e ci sarà la cerimonia di chiusura. Ma quali sono le gare in programma per la giornata di domani? E chi sono gli italiani pronti a scendere in campo nelle varie discipline? Gli azzurri riusciranno a conquistarsi altre medaglie d'oro e a far sognare? In quest'articolo tutte le informazioni sugli orari e su dove vedere le partite.

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Olimpiadi Olimpiadi Tokyo Day 11, Diretta Gare Martedi 3 Agosto (Discovery+ e Rai2) Calendario gare Martedi 3 Agosto 2021 Ore 2:00 - ATLETICA maschile salto triplo (qualificazioni); ... Ore 15:00 - BEACH VOLLEY femminile (ultimo quarto di finale); LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020 IN TV Dopo ...

Perché la Polonia accoglierà l'atleta bielorussa critica contro il regime di Lukashenko La resistenza in Bielorussia sembra essere passata in secondo piano, ma le Olimpiadi di Tokyo ci ricordano perché non abbassare la guardia su cosa accade a Minsk. L'atleta ...erano in calendario ieri, ...

Olimpiadi, il calendario e le gare in programma oggi Sky Sport Olimpiadi Tokyo 2020, arriva il quinto oro nella Vela! Stiamo parlando di Ruggero Tita e Caterina Banti. Olimpiadi Tokyo 2020, arriva la medaglia d’oro per l’Italia. Ci hanno pensato Ruggero Tita e Caterina Banti che sono saliti sul podio più alto dopo un ...

Olimpiadi, conto alla rovescia per Genzo e Milan Genzo gareggerà anche nel K1 500: la giornata da segnare in calendario, in questo caso, è mercoledì 4, con inizio alle 3.47 italiane. Lunedì 2 agosto sarà un'altra giornata di esordi a Cinque Cerchi p ...

