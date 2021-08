Calciomercato Verona, dall'Atalanta ecco Grassi a titolo temporaneo (Di martedì 3 agosto 2021) Verona - Il Verona , in un comunicato, ha uffciializzato l'arrivo, in prestito del difensore atalantino Filippo Grassi . ecco la nota societaria: " Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha uffciializzato l'arrivo, in prestito del difensore atalantino Filippola nota societaria: " HellasFC comunica di aver acquisito a...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Verona in chiusura per #Frabotta: l'esterno arriverebbe in prestito dalla #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | Definita l'operazione tra #Juventus e #Verona - sportli26181512 : Calciomercato Verona, dall'Atalanta ecco Grassi a titolo temporaneo: Il giovane difensore si trasferisce in Veneto… - herr_man : #Calciomercato #Juventus guardando un po' in giro 40 mln x #Locatelli sembrano davvero tantissimi..x credere vedere… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Verona, Felippe va allo Sporting Clube Farense #ilpodsport -