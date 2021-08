Calciomercato Venezia: incontro con il Milan per Caldara. Ultime (Di martedì 3 agosto 2021) Il Venezia lavora per mettere a segno il colpo Caldara in difesa: incontro con il Milan per definire l’arrivo del difensore Il Venezia sta sistemando la squadra per il ritorno in Serie A: la squadra allenata da Paolo Zanetti, promossa dopo la vittoria ai playoff contro il Cittadella, pensa a Mattia Caldara per la difesa. Come riportato da Sky Sport, è in corso un incontro tra la dirigenza del Milan e quella del Venezia per cercare di definire il passaggio del classe ’94 in laguna dopo l’anno poco fortunato all’Atalanta, con 9 presenze tra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Illavora per mettere a segno il colpoin difesa:con ilper definire l’arrivo del difensore Ilsta sistemando la squadra per il ritorno in Serie A: la squadra allenata da Paolo Zanetti, promossa dopo la vittoria ai playoff contro il Cittadella, pensa a Mattiaper la difesa. Come riportato da Sky Sport, è in corso untra la dirigenza dele quella delper cercare di definire il passaggio del classe ’94 in laguna dopo l’anno poco fortunato all’Atalanta, con 9 presenze tra ...

