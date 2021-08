Calciomercato Torino, sirene russe per Belotti (Di martedì 3 agosto 2021) Torino - Il Torino aspetta una risposta da Andrea Belotti (27), al quale è stato proposto il rinnovo a circa 4 milioni a stagione. Il Gallo dopo le visite mediche di ieri, oggi riprenderà ad allenarsi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021)- Ilaspetta una risposta da Andrea(27), al quale è stato proposto il rinnovo a circa 4 milioni a stagione. Il Gallo dopo le visite mediche di ieri, oggi riprenderà ad allenarsi ...

Advertising

DiMarzio : L’arrivo di #Belotti a #Torino, ora dovrà decidere se rimanere al @TorinoFC_1906 o partire - DiMarzio : #Torino, continuano i contatti con lo #Zenit per #Belotti: il club russo è pronto ad offrire circa 30 milioni di eu… - Cucciolina96251 : RT @UVSV_: #Calciomercato | Nella trattativa per #Orsolini ???? si inserisce anche il #Torino, che ha presentato 11 milioni + bonus al #Bolog… - UVSV_ : #Calciomercato | Nella trattativa per #Orsolini ???? si inserisce anche il #Torino, che ha presentato 11 milioni + bo… - sportli26181512 : Calciomercato Torino, sirene russe per Belotti: L'attaccante non ha ancora deciso il proprio futuro: Zenit San Piet… -