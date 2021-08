Calciomercato Torino: Brekalo nel mirino. Le cifre dell’operazione (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Torino: inserimento dei granata nella corsa a Josip Brekalo. L’esterno croato è valutato 15 milioni di euro dal Wolfsburg Il Torino si è inserito nella corsa a Josip Brekalo, esterno offensivo di proprietà del Wolfsburg che piace anche a Fiorentina e Lazio. Come riportato dal quotidiano tedesco Kicker, il calciatore croato è stato valutato circa 15 milioni di euro più eventuali bonus dal suo club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021): inserimento dei granata nella corsa a Josip. L’esterno croato è valutato 15 milioni di euro dal Wolfsburg Ilsi è inserito nella corsa a Josip, esterno offensivo di proprietà del Wolfsburg che piace anche a Fiorentina e Lazio. Come riportato dal quotidiano tedesco Kicker, il calciatore croato è stato valutato circa 15 milioni di euro più eventuali bonus dal suo club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

