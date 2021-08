Advertising

Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - iacobellli : RT @Controcalcio1: #calciomercato #seriea #footballmystery Secondo capitolo di una serie che abbiamo iniziato l'anno scorso: Calciomercato… - Cucciolina96251 : RT @AquilottoEddy: #Insigne in coppia con #KingCiro #Immobile alla #Lazio sarebbe un gran sogno che continuo a coltivare ?????? #Calciomercato… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Ascoli: Botteghin firma un biennale: Il giocatore resterà nelle Marche fino al 2023… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Sky Sport

Commenta per primo Dopo aver presentato la squadra per la nuova stagione diA, Dazn prova il colpo di coda. Come scrive La Nazione , infatti, nel mirino dell'ott c'è Borja Valero , che ha dato il suo addio al calcio.ASCOLI - L' Ascoli , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto (con opzione) del difensore centrale Eric Fernando Botteghin , che ha firmato un contratto fino al 2023. Ecco la nota: "L' Ascoli ...Giro di attaccanti in Serie B. Il Pisa nelle scorse ore ha cercato La Gumina, attaccante della Sampdoria, ma pare che i toscani si siano pian piano defilati nella trattativa, perchè sono ormai ...La redazione di MilanNews.it ha contattato Mirko Calemme, corrispondente italiano del quotidiano spagnolo AS, che ha detto la sua su Brahim Diaz, arrivato in ...