Calciomercato Roma, centrocampista cercasi: spunta anche Zakaria (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi cercano con insistenza un centrocampista e ora sarebbe spuntato anche il nome di Zakaria La Roma ha la coperta corta a centrocampo e José Mourinho spinge perché arrivino quanto prima rinforzi in quella zona del campo. La pista Granit Xhaka pare essersi arenata dopo le richieste troppo alte dell’Arsenal e le parole di Arteta che hanno di fatto blindato il calciatore. Per Koopmeiners i giallorossi temporeggiano, in attesa di capire che tipo di valutazione ne fare l’AZ Alkmaar. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021): i giallorossi cercano con insistenza une ora sarebbetoil nome diLaha la coperta corta a centrocampo e José Mourinho spinge perché arrivino quanto prima rinforzi in quella zona del campo. La pista Granit Xhaka pare essersi arenata dopo le richieste troppo alte dell’Arsenal e le parole di Arteta che hanno di fatto blindato il calciatore. Per Koopmeiners i giallorossi temporeggiano, in attesa di capire che tipo di valutazione ne fare l’AZ Alkmaar. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Xhaka sempre più vicino al rinnovo con l’@Arsenal. #Arteta conferma: 'Resterà' - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma ufficializza l'arrivo di #Shomurodov - DiMarzio : #Shomurodov sta firmando in questi minuti il contratto che lo legherà all'@OfficialASRoma - sportli26181512 : Atalanta: nuova offerta in arrivo per Koopmeiners, Zakaria per la Roma: In attesa di definire la cessione di Romero… - CalcioPillole : Il calciatore svizzero #Koopmeiners ha dichiarato di voler giocare in Italia. Novità sul futuro di Alessandro… -