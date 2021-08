Calciomercato Napoli | si studia l’alternativa a Ounas Le ultime

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | In serata è previsto un incontro tra il @1913parmacalcio e il @sscnapoli: si parlerà di #Tutino. I… - SkySport : Calciomercato Napoli, #FabianRuiz non è incedibile: con l'offerta giusta può partire #SkyCalciomercato #Napoli - Spazio_Napoli : Dopo anni ritorna nella lista di mercato del Napoli: gli azzurri lo seguono di nuovo - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Zanoli sorpresa del ritiro: il Napoli sta pensando di confermarlo al posto di Malcuit… - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Programmato incontro Napoli-agente di Insigne a Castel Di Sangro' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Sky Sport

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, Emerson Palmieri e Zakaria in pole. Tutino e Ounas verso l'addio Ziliani: "UEFA pronta a sanzionare Real, Barcellona e Juventus" ..., a breve Insigne in ritiro: incontrerà il presidente De Laurentiis, le ultime sul discorso rinnovo. Lorenzo Insigne © Getty ImagesSi avvicina la resa dei conti in casaper ...Secondo Il Mattino, il Napoli punta a chiudere alcuni di questi profili in prestito ed eventualmente acquisire a titolo definitivo gli altri obiettivi grazie alle cessioni Quattro nomi in uscita e, st ...Il mercato del Napoli è condizionato dalle cessioni, per poi muoversi in entrata. Tra i calciatori in lista di cessione c’era Nikita Contini, ma nelle ultime ore sembra che la sua cessione in prestito ...