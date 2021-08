Calciomercato Napoli, ci si muove per Zakaria ma il Gladbach pretende almeno 24 milioni (Di martedì 3 agosto 2021) Il Napoli ha deciso. Per sostituire Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione, si punterà senza ulteriori remore su Denis Zakaria, mediano del Borussia MoenchenGladbach. Il giocatore ha tutte le qualità fisiche e tecniche richieste da Spalletti e nelle prossime ore ci si potrebbe muovere per intavolare una trattativa con il club L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha deciso. Per sostituire Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione, si punterà senza ulteriori remore su Denis, mediano del Borussia Moenchen. Il giocatore ha tutte le qualità fisiche e tecniche richieste da Spalletti e nelle prossime ore ci si potrebbere per intavolare una trattativa con il club L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli: emissario a Londra per Emerson Palmieri. Lo scenario Calciomercato Napoli: emissari del club a Londra per trattare con il Chelsea il trasferimento di Emerson Palmieri Il Napoli ha inviato un emissario a Londra per trattare con il Chelsea il ...

Calciomercato Pescara, dal Napoli D'Ursi in prestito D'Ursi è nato il 7 maggio 1995 a Napoli. Ha esordito nelle giovanili dell' Aversa nel 2013 e, dopo un prestito alla Marcianese , passa nell' Aversa maggiore. Indossa le maglie di Arezzo , Bisceglie , ...

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz non è incedibile: con l'offerta giusta può partire Sky Sport Cauet: “Ounas? Il Napoli ci pensi bene prima di farlo partire” Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ounas è un calciatore tecnico, somiglia moltissimo ad Insigne. E’ determinante e fa pa differenza, ...

Hernst Happel, quando il Napoli tentò l'ingaggio del maestro austriaco Il Napoli ha avuto due allenatori che hanno vinto la Champions League nella loro carriera, entrambi assunti da De Laurentiis: Benitez, che fece il biennio 2013-2015, e Ancelotti, che interruppe ...

