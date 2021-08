Calciomercato Milan | Hauge all’Eintracht | affare ai dettagli

(Di martedì 3 agosto 2021)è sempre più vicino: con quei soldi Maldini conta di chiudere l’arrivo di Vlasic dal CSKA Mosca Jens Petterè sempre più vicino al trasferimentoFraconforte e la sua cessione, secondo quanto riporta SportMediaset, permetterebbe ai rossoneri di sbloccare il mercato in entrata alla voce trequartista. Con i soldi del norvegese infatti (si parla di dodici milioni di euro), Maldini tornerebbe alla carica per Vlasic. Il CSKA Mosca vuole venticinque milioni e ha ricevuto un’offerta di questo tipo dallo Zenit. Tuttavia Vlasic vuole solo ile quindi il rilancio ...

per 12 milioni di euro, coi rossoneri che, ceduto l'ex Bodo/Glimt , andrebbero su Vlasic : cedere Hauge per finanziare il trequartista, ilci prova. Il CSKA Mosca vuole venticinque milioni e ha ricevuto un'offerta di questo tipo dallo Zenit. Tuttavia Vlasic vuole solo il Milan e quindi il rilancio dei rossoneri potrebbe finalmente portare ad un ... Parla Dalot - Con l' ultima stagione disputata in maniera egregia, Diogo Dalot ha conquistato la stima e la fiducia di tutto l' ambiente rossonero e, ...