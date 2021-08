Calciomercato Lazio: occhi su Orsolini per l’attacco. La risposta del Bologna (Di martedì 3 agosto 2021) Orsolini è un nome che resta sempre in orbita Lazio. La trattativa con il Bologna appare però complicata e difficile Orsolini è uno dei tanti nomi accostati alla Lazio, alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. La trattativa però appare molto complicata e difficile. Infatti, come riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna preferirebbe trattenere l’esterno offensivo. Il giocatore sarebbe ritenuto intoccabile, almeno per il momento, così come Svanberg. L’unica cessione per fare cassa dovrebbe quindi essere quello di Tomiyasu. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021)è un nome che resta sempre in orbita. La trattativa con ilappare però complicata e difficileè uno dei tanti nomi accostati alla, alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. La trattativa però appare molto complicata e difficile. Infatti, come riportato da Il Resto del Carlino, ilpreferirebbe trattenere l’esterno offensivo. Il giocatore sarebbe ritenuto intoccabile, almeno per il momento, così come Svanberg. L’unica cessione per fare cassa dovrebbe quindi essere quello di Tomiyasu. L'articolo ...

Lazio, due club vogliono Muriqi: Lotito ha le idee chiare Commenta per primo Due club su Vedat Muriqi. Come scrive il Corriere dello Sport , Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach sono interessate al centravanti della Lazio , per il quale Lotito chiede la cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Lazio: obiettivo 30 milioni. Chi verrà ceduto Calcio News 24 Occhiuto: “Guarascio allestirà un grande Cosenza” Il sindaco si dice felice dell’esito della sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso del Chievo. E dà garanzie sul futuro del club “Sono particolarmente felice dell’esito di una vicenda che aveva f ...

Calciomercato Lazio, ecco la richiesta del Napoli per Insigne De Laurentiis ha le idee chiare: 25 milioni di euro per Insigne o giocherà in scadenza fino a giugno prossimo. La Lazio resta vigile ...

