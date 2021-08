Calciomercato Juventus | si lavora per un grande ritorno

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 agosto 2021)e Barcellona stannondo per uncon la maglia bianconera di Miralem Pjanic. L’agente del bosniaco, Fali Ramadani, secondo il Mundo Deportivo, sta cercando di trovare l’intesa tra i due club. Lavuole Pjanic così come il calciatore vuole i bianconeri, il Barça vuole venderlo ma ancora, l’accordo, non è stato trovato.La squadra torinese necessita di uno svincolo per coprire l’ingaggio, su tutti si pensa a Ramsey come primo nome. Se il gallese non dovesse trovare un altro club la stessapotrebbe chiedere al Barcellona una quota sull’ingaggio del giocatore, anche se ...