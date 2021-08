Calciomercato Juventus | da Dybala a Cuadrado | l’era dei rinnovi parte da Chiellini

(Di martedì 3 agosto 2021), la storia d’amore continua In attesa di capire come si evolveranno le trattative del mercato in entrata e soprattutto l’operazione che dovrebbe portare il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli alla, il club bianconero ha comunicato ieri sul proprio sito ufficiale il rinnovo del contratto del proprio difensore e capitano Giorgiofino al 2023. LEGGI ANCHE:, Allegri punta in alto: colpo folle dalla Premier? Il calciatore italiano, reduce da un importante Euro 2020 disputato da protagonista in difesa con la maglia ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Solberg è un nuovo giocatore della Juventus Under 19 - francescoiucca : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il Milan è sempre a caccia degli ultimi rinforzi in sede di. Il compito del direttore sportivo rossonero Paolo Maldini è quello di consegnare al ...è spuntato l'interesse della). ...Commenta per primo Ladomenica alle 21:30 giocherà contro il Barcellona nel Trofeo Gamper, amichevole estiva di extra - lusso. Potrebbe essere l'occasione di vedere in campo uno contro l'altro Cristiano Ronaldo e ...La Juventus aspetta l’arrivo in Italia di Kaio Jorge dopo l’ufficialità del suo acquisto dal Santos per 3 milioni complessivi. Alcuni dettagli della trattativa sono stati svelati dal presidente del cl ...Non solo Nastasic per la Fiorentina: la possibile cessione di Vlahovic, seguito da Inter e Tottenham, potrebbe sbloccare il colpo Belotti ...