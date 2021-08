Calciomercato Inter, offerte bomba per Lukaku: svolta con il Chelsea (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Inter, due offerte bomba per il cartellino di Lukaku: il club è bloccato dal bilancio, il Chelsea trova la svolta per chiudere. Romelu Lukaku (Getty Images)La stagione dell’Inter è cominciata con i primi impegni amichevoli di preparazione in vista del prossimo campionato. I nerazzurri, appena pochi giorni fa, hanno battuto 6-0 il Crotone in amichevole ad Appiano Gentile. Tre gol per tempo e sei marcatori differenti: Satriano, Dimarco, Calhanoglu a segno prima dell’Intervallo; Pinamonti, Sensi e Brozovic ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021), dueper il cartellino di: il club è bloccato dal bilancio, iltrova laper chiudere. Romelu(Getty Images)La stagione dell’è cominciata con i primi impegni amichevoli di preparazione in vista del prossimo campionato. I nerazzurri, appena pochi giorni fa, hanno battuto 6-0 il Crotone in amichevole ad Appiano Gentile. Tre gol per tempo e sei marcatori differenti: Satriano, Dimarco, Calhanoglu a segno prima dell’vallo; Pinamonti, Sensi e Brozovic ...

