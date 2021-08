Calciomercato Fiorentina | sfida al Torino per Orsolini | il calciatore ha una preferenza

(Di martedì 3 agosto 2021): i violailper Riccardo. Ilavrebbe unaLaè a caccia di rinforzi in attacco e avrebbe messo gli occhi su Riccardodel Bologna. Sulci sarebbe anche ilma, come riportato da La Nazione, l’esterno offensivo avrebbe già espresso la suaavrebbe infatti dato priorità allaper un motivo: l’interesse di Italiano risale ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, continuano i contatti per il ritorno di #Nastasic - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Juve su #Milenkovic, la chiave è #Rugani: tutti i dettagli #calciomercato #Fiorentina - settalese : RT @NewsTuttoC: NOTIZIA TC - Anche il Cosenza punta Gori della Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Kouamé al bivio: adattamento al 4-3-3 oppure mercato: Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concent… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Anche il Cosenza punta Gori della Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

... attaccante rivelazione dello scorso campionato tra le fila della. Nella passata ... SPORTEVAI - 03 - 08 - 2021 10:30: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, InterAi microfoni di.com , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei ... Belotti lo può prendere lase vende Vlahovic. Ma Andrea può anche finire in ...Mentre la Fiorentina si appresta a giocare la gara amichevole con l'Espanyol sabato, con in programma un'altra possibile sfida il giorno successivo, Rocco Commisso prepara il suo ...Rientrato in città, il giorno del giudizio si avvicina. Andrea Belotti sta per rimettere piede al Filadelfia, poi parlerà con Ivan Juric, infine dovrà prendere una ...