Calciomercato Atalanta, Demiral vicino. Ok della Juve al prestito (Di martedì 3 agosto 2021) BERGAMO - Cristian Romero (23) è tornato a Zingonia, ma l'argentino, fresco vincitore della Coppa America, è sempre più vicino al Tottenham . Ieri l'incontro con Gasperini alla ripresa degli ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) BERGAMO - Cristian Romero (23) è tornato a Zingonia, ma l'argentino, fresco vincitoreCoppa America, è sempre piùal Tottenham . Ieri l'incontro con Gasperini alla ripresa degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, Demiral vicino. Ok della Juve al prestito Gli inglesi hanno alzato l'offerta a 50 milioni più bonus, prima di accettarla l' Atalanta si vuole tutelare con un nuovo centrale. L'obiettivo è Merih Demiral (23): il turco ha dato l'ok al ...

Calciomercato Serie A, le ultime notizie del 3 agosto 2021 ... sembra si sia aperto uno spiraglio importante per mandare Merih Demiral in prestito all'Atalanta. ... in attesa di concludere le ultime quattro settimane di calciomercato estivo. Il club capitolino, al ...

Calciomercato Atalanta, monitorato Joao Pedro

Tottenham-Romero, oggi la giornata decisiva Si attende soltanto che l’Atalanta decida chi sarà il suo sostituto: Demiral o Botman Quella di oggi è, con ogni probabilità, la giornata decisiva per capire se Cristian Romero potrà diventare un ...

Si attende soltanto che l'Atalanta decida chi sarà il suo sostituto: Demiral o Botman Quella di oggi è, con ogni probabilità, la giornata decisiva per capire se Cristian Romero potrà diventare un ...