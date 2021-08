Calciomercato Atalanta – Chiesto Demiral alla Juventus | il motivo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : L'#Atalanta deve scegliere l'erede di #Romero per liberarlo: direzione #Tottenham - DiMarzio : #Atalanta, nuovi contatti con il #Tottenham per #Romero. Il club inglese offre più di 50 milioni e vuole velocizzar… - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @Atalanta_BC - Chiesto @Merihdemiral alla @juventusfc: il motivo - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #Ata… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: Romero verso il Tottenham: il difensore dell'Atalanta è sempre più vicino alla Premier -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Corriere dello Sport

Caccia al sostituto di Romero: trattative per Demiral e Botman Per sostituire Romero, l'è al lavoro su diversi profili. Il primo porta al nome di Merih Demiral, per il quale la Juventus ha ...Gli inglesi hanno alzato l'offerta a 50 milioni più bonus, prima di accettarla l'si vuole tutelare con un nuovo centrale. L'obiettivo è Merih Demiral (23): il turco ha dato l'ok al ...I nerazzurri sono interessati al 24enne croato del Bordeaux e la Champions potrebbe essere un jolly per convincerlo Toma Basic alla Lazio o forse no. Nei giorni scorsi sembravano esserci stati importa ...C’è il sì di Toma Basic, si è promesso alla Lazio. Serve l’intesa con il Bordeaux e soprattutto una cessione per sbloccare il mercato estivo. L’indice ...