Calciomercato: accelerata Napoli per Emerson Palmieri, emissario di Giuntoli a Londra (Di martedì 3 agosto 2021) Il Napoli spinge per portare il terzino campione d’Europa in azzurro La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Emerson Palmieri. Il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 3 agosto 2021) Ilspinge per portare il terzino campione d’Europa in azzurro La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di. Il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Spazio_Napoli : Accelerata per Emerson Palmieri: il Napoli ha fatto la sua prima mossa per dare uno sprint alla trattativa - infoitsport : Calciomercato Atalanta, accelerata per Demiral: cifre e dettagli - internewsit : Nainggolan, accelerata nella testa del Cagliari. Con l'Inter chiude a breve? - - Fantacalcio : Calciomercato Atalanta, accelerata per Demiral: cifre e dettagli - TorinoGranata_ : RT @gianluca_sarto: #Torino, Juric mette Lyanco da parte: ha capito che il difensore non è motivato a rimanere. Si aspetta un'accelerata de… -