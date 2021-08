Calcio, Olimpiadi Tokyo: Asensio porta la Spagna in finale, battuto il Giappone ai supplementari (Di martedì 3 agosto 2021) Alla fine la finale olimpica del torneo di Calcio è quella che un po’ tutti si aspettavano fra Brasile e Spagna, ma quanta fatica per entrambe. Se i verdeoro hanno avuto bisogno dei rigori quest’oggi per battere il Messico, le Furie Rosse devono ringraziare il lampo di Marco Asensio a cinque minuti dalla chiusura dei supplementari per far inchinare definitivamente i padroni di casa del Giappone, che saranno costretti dunque alla finalina per il bronzo. In una partita dai ritmi per bassi, sono gli iberici ad avere il controllo della situazione per lunghi tratti di partita. Ma nonostante il ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Alla fine laolimpica del torneo diè quella che un po’ tutti si aspettavano fra Brasile e, ma quanta fatica per entrambe. Se i verdeoro hanno avuto bisogno dei rigori quest’oggi per battere il Messico, le Furie Rosse devono ringraziare il lampo di Marcoa cinque minuti dalla chiusura deiper far inchinare definitivamente i padroni di casa del, che saranno costretti dunque alla finalina per il bronzo. In una partita dai ritmi per bassi, sono gli iberici ad avere il controllo della situazione per lunghi tratti di partita. Ma nonostante il ...

