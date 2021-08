Calcio, Champions League 2021: buona la prima per lo Shakthar di De Zerbi, il Malmö ferma il Rangers. Bene Monaco e PSV (Di martedì 3 agosto 2021) E’ iniziato l’ultimo turno dei preliminari dei Champions League. buona la prima europea di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakthar Donetsk, con gli ucraini che hanno vinto in rimonta per 2-1 sul campo dei belgi del Genk. Ad aprire il gol di Onuachu, poi nella ripresa il pareggio di Tete e la rete del successo di Alan Patrick. Ottime prestazioni di due nobili come Monaco e PSV. Successo in trasferta per i francesi, che si impongono per 2-0 sul campo dello Sparta Praga con le reti di Tchouameni e Volland; mentre gli olandesi hanno dominato in casa contro il Midtylland ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) E’ iniziato l’ultimo turno dei preliminari deilaeuropea di Roberto Desulla panchina delloDonetsk, con gli ucraini che hanno vinto in rimonta per 2-1 sul campo dei belgi del Genk. Ad aprire il gol di Onuachu, poi nella ripresa il pareggio di Tete e la rete del successo di Alan Patrick. Ottime prestazioni di due nobili comee PSV. Successo in trasferta per i francesi, che si impongono per 2-0 sul campo dello Sparta Praga con le reti di Tchouameni e Volland; mentre gli olandesi hanno dominato in casa contro il Midtylland ...

