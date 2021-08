Bullismo, la storia di Luca: “Non lasciatevi mai dire che siete inutili o brutti” (Di martedì 3 agosto 2021) Bullismo, ecco la toccante testimonianza di Luca: “Vivevo nel panico, i bulli mi davano il tormento. Questo è il messaggio che voglio dare” Bullismo, QUANDO LE PAROLE FERISCONO PIU’ DEI PUGNI: ECCO LA storia DI Luca- Il Bullismo, si sa, è un fenomeno purtroppo super diffuso ovunque. Luca, giovane 18enne, ha raccontato la sua storia ai colleghi di “Fanpage“. Ecco le sue parole: «Ciao mi chiamo Luca Di Pasquale ho 18 anni e vivo a Scerni, un piccolo paesino.Volevo raccontarvi la mia storia. Ho sofferto di ... Leggi su zon (Di martedì 3 agosto 2021), ecco la toccante testimonianza di: “Vivevo nel panico, i bulli mi davano il tormento. Questo è il messaggio che voglio dare”, QUANDO LE PAROLE FERISCONO PIU’ DEI PUGNI: ECCO LADI- Il, si sa, è un fenomeno purtroppo super diffuso ovunque., giovane 18enne, ha raccontato la suaai colleghi di “Fanpage“. Ecco le sue parole: «Ciao mi chiamoDi Pasquale ho 18 anni e vivo a Scerni, un piccolo paesino.Volevo raccontarvi la mia. Ho sofferto di ...

