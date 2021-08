Brevetti e marchi, dal Mise bandi per 38 milioni (Di martedì 3 agosto 2021) Da settembre le Pmi potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, marchi+ e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse per 38 milioni di euro. È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha emanato il decreto di programmazione delle risorse per l’anno 2021 e pubblicato i nuovi bandi. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Da settembre le Pmi potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure+,+ e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse per 38di euro. È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha emanato il decreto di programmazione delle risorse per l’anno 2021 e pubblicato i nuovi. abr/gtr su Il Corriere della Città.

