Brave and Beautiful anticipazioni 5 agosto 2021, Suhan delusa da suo padre (Di martedì 3 agosto 2021) Suhan ha scoperto una verità su suo padre che non immaginava per questo vedrete che nella puntata di Brave and Beautiful di giovedì 5 agosto 2021, la giovane non solo avrà dei forti dubbi su tutto quello che suo padre ha fatto, ma teme che l’uomo la stia ancora ingannando. Nel frattempo Kemal, Cesur e Rifat vengono a sapere dopo aver indagato sul conto di Mithat, che quest’ultimo è in combutta con Tahsin e il Commissario Mehmet. Intanto Cahide fa leva su Korhan affinché Hulya non se ne vada da quella casa. Inoltre Sirin svela a Kemal quali sono i sentimenti di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 agosto 2021)ha scoperto una verità su suoche non immaginava per questo vedrete che nella puntata dianddi giovedì 5, la giovane non solo avrà dei forti dubbi su tutto quello che suoha fatto, ma teme che l’uomo la stia ancora ingannando. Nel frattempo Kemal, Cesur e Rifat vengono a sapere dopo aver indagato sul conto di Mithat, che quest’ultimo è in combutta con Tahsin e il Commissario Mehmet. Intanto Cahide fa leva su Korhan affinché Hulya non se ne vada da quella casa. Inoltre Sirin svela a Kemal quali sono i sentimenti di ...

