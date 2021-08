Brave and Beautiful Anticipazioni 4 agosto 2021: Suhan scopre la verità su Cesur e... (Di martedì 3 agosto 2021) Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 4 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Korludag ha scoperto chi è davvero l'uomo di cui si è innamorata, ed ora ha paura... Leggi su comingsoon (Di martedì 3 agosto 2021) Ledella Puntata diandin onda mercoledì 4su Canale 5 rivelano che la Korludag ha scoperto chi è davvero l'uomo di cui si è innamorata, ed ora ha paura...

Advertising

TomethyFear : @Mukhtar_iam HAHAHAHAHAHAHAHAHA! So funny and edgy! So brave! - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2021 - Luca0736613477 : @MasterAb88 Da notare il 15,47% di brave and beautiful. Sei ancora sicuro che questa soap era migliore di Mr wrong?. - GenderDissident : @NicoLacetera @PattyPeixinha @mardelgiu @MrsNeverwhere @MarcoCantamessa si ma adesso lo chiamamo molestatore, non s… - cvetkina1 : RT @redazionetvsoap: #braveandbeautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame -