Braithwaite: “Eriksen? L’ho guardato ed era morto. Mi sono affidato a Dio” (Di martedì 3 agosto 2021) Martin Braithwaite, attaccante della Danimarca, è ritornato sullo shock dovuto al malore di Christian Eriksen contro la Finlandia Leggi su pianetamilan (Di martedì 3 agosto 2021) Martin, attaccante della Danimarca, è ritornato sullo shock dovuto al malore di Christiancontro la Finlandia

Advertising

infoiteconomia : Braithwaite, racconto toccante: «Eriksen, in un momento l’ho visto morto. Ora sta meglio» - internewsit : Braithwaite, racconto toccante: «Eriksen, in un momento l'ho visto morto. Ora sta meglio» - - infoitsport : Malore Eriksen, Braithwaite: “Uno dei momenti più orribili della mia vita. Quando…” - infoitsport : Braithwaite non riesce a dimenticare: «Ho visto Eriksen morto per un attimo» - infoitsport : Braithwaite su Eriksen: 'Quando ho visto che stava male ho iniziato a pregare' -