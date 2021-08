Boxe | Olimpiadi Tokyo Roniel Iglesias campione nei pesi Welter | Batyrgaziev e La Cruz in finale di piuma e massimi

Advertising

Coninews : Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla… - Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due… - OA_Sport : Roniel Iglesias torna campione olimpico nei pesi welter - HOMIClDALQUEEN : RT @Coninews: Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla boxe trico… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Olimpiadi

...è tutto vero.' Parole usate da Irma Testa per commentare la medaglia di bronzo vinta alle... è diventata anche la prima donna dellaazzurra a vincere una medaglia. Un risultato ...Episodio che fa discutere nellaalledi Tokyo 2020. Nella finale dei pesi mosca uomini, il giapponese Ryomei Tanaka è stato letteralmente surclassato dal colombiano Yuberjen Martinez, tanto che ha abbandonato il ring ...Chiusa la sessione pomeridiana della boxe olimpica, che ha regalato un’altra medaglia ... tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni.La favola di Irma Testa porta alla boxe tricolore la medaglia n. 48 alle Olimpiadi e la prima in assoluto al femminile. “Sono felicissima, tenere in mano questa medaglia è uno dei momenti più belli de ...