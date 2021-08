Boxe | Olimpiadi Tokyo | Irma Testa felice e orgogliosa per il bronzo | “E’ la dimostrazione che anche le donne possono fare questo sport”

(Di martedì 3 agosto 2021) Lo si era già appreso il 31 luglio della medaglia dipernella categoria dei pesi piuma difemminile alledi2020. L’azzurra si era dovuta arrendere ai punti, con verdetto non unanime, alla filippina Nesthy Petecio, conquistando comunque un podio molto pesante, trattandosi del primo della storia della disciplina per l’Italia. Petecio che, quest’oggi, è stata sconfitta nella Finale per l’oro dalla padrona di casa Sena Irie. Pertanto, perè stato il giorno della medaglia e della soddisfazione. Un qualcosa da ricordare di certo: ...

Advertising

Coninews : Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla… - Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due… - OA_Sport : #boxe Parole orgogliose e soddisfatte quelle di Irma Testa, bronzo a #Tokyo2020 #Olympics #OlympicGames… - Marziacloud : RT @Coninews: Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla boxe trico… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Olimpiadi

Irma Testa non nasconde la grande emozione dopo la premiazione a Tokyo 2020 e la medaglia di bronzo conquistata nella categoria 54 - 57 kg difemminile. 'Sognavo questo momento da quando ho iniziato - racconta l'azzurra alla Rai - E' una sensazione indescrivibile, avere in mano questa medaglia è uno dei momenti più belli della mia vita.... Ore 12:00 - BASEBALL maschile (spareggi); Ore 12:05 -maschile - 69kg (FINALE ORO); Ore 12:10 ... Ore 15:00 - BEACH VOLLEY femminile (ultimo quarto di finale); LEDI TOKYO 2020 IN TV ...Lo si era già appreso il 31 luglio della medaglia di bronzo per Irma Testa nella categoria dei pesi piuma di boxe femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra si era dovuta arrendere ai punti, co ...Gli ori mancavano ma in due giorni siamo passati da 2 a 5. Prima ci ha pensato l'atletica con Jacobs e Tamberi poi la vela.