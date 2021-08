Botte da orbi a sinistra su Mps A Letta va di traverso lo spezzatino Da ministro a presidente Unicredit | è rissa su Padoan L’ex dem nazionalizzò la banca senese e ora la compra in saldi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 agosto 2021) Il caso Mps finisce per entrare a gamba tesa nella campagna elettorale per il seggio di Siena dove si voterà a ottobre. Il Partito democratico – atgli enti locali – ha giocato un ruolo determinante nella gestione della. Ovvio che la vicenda rappresenti un boccone troppo ghiotto perché il centrodestra non la utilizzi politicamente. Alle suppletive per il seggio di Siena è candidato Enrico, che all’elezione in quel collegio ha legato la sua segreteria. Per il numero uno del Pd la posta in palio è dunque alta. E presto incontrerà i referenti economici e politici locali per dare un segnale forte che il dossier Monte dei ...