Borussia Dortmund, Brandt positivo al Covid: è un obiettivo del Milan (Di martedì 3 agosto 2021) Julian Brandt, calciatore del Borussia Dortmund, è risultato positivo al coronavirus. Il tedesco è stato accostato al Milan nelle ultime settimane Leggi su pianetamilan (Di martedì 3 agosto 2021) Julian, calciatore del, è risultatoal coronavirus. Il tedesco è stato accostato alnelle ultime settimane

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Haaland e la possibile offerta da 175 milioni per lui: 'Spero siano solo voci perché sono tanti s… - 1990_football : Alessandro Del Piero vs Borussia Dortmund, 1995. - DanialMuhaimin : RT @90sfootball: Alessandro Del Piero vs Borussia Dortmund, 1995. - pedroalcides17 : RT @90sfootball: Alessandro Del Piero vs Borussia Dortmund, 1995. - greykryptonite : RT @90sfootball: Alessandro Del Piero vs Borussia Dortmund, 1995. -