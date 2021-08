Borussia Dortmund, Brandt positivo al Covid-19: quattro giorni fa ha giocato contro il Bologna (Di martedì 3 agosto 2021) Il Borussia Dortmund ha comunicato che Julian Brandt e Thomas Meunier sono risultati positivi al Covid-19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati in vista della sfida ufficiale in Coppa dei Germania contro il Wehen. La notizia, spiacevole per i gialloneri, diventa preoccupante anche per il Bologna, che appena quattro giorni fa aveva sfidato il BVB: e Brandt aveva giocato da titolare nell’amichevole di lusso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha comunicato che Juliane Thomas Meunier sono risultati positivi al-19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati in vista della sfida ufficiale in Coppa dei Germaniail Wehen. La notizia, spiacevole per i gialloneri, diventa preoccupante anche per il, che appenafa aveva sfidato il BVB: eavevada titolare nell’amichevole di lusso. SportFace.

