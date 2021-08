Borsa: Tokyo, apertura in ribasso ( - 0,71%) (Di martedì 3 agosto 2021) La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e al dato deludente dall'industria manifatturiera negli Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,71% a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Ladiavvia gli scambi col segno meno, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e al dato deludente dall'industria manifatturiera negli Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,71% a ...

Advertising

CorriereQ : Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%) - daybinary : Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%) - DividendProfit : Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%) - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%): (ANSA) - TOKYO, 03 AGO - La Borsa di Tokyo avvia gli s… - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%) -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,80% alle 5.00 Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,80% alle 5.00 e si muove in territorio negativo a 27.559,26 punti. 03 - 08 - 2021 05:00

Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,72% Lieve ribasso per il Nikkei 225, in flessione dello 0,72%, a quota 27.580,03 in apertura. 03 - 08 - 2021 02:30

Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%) Agenzia ANSA Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,80% alle 5.00 Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,80% alle 5.00 e si muove in territorio negativo a 27.559,26 punti.

Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%) La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e al dato deludente dall'industria manifatturiera negli Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,71% a ...

Sottotonoche passa di mano con un ribasso dello 0,80% alle 5.00 e si muove in territorio negativo a 27.559,26 punti. 03 - 08 - 2021 05:00Lieve ribasso per il Nikkei 225, in flessione dello 0,72%, a quota 27.580,03 in apertura. 03 - 08 - 2021 02:30Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,80% alle 5.00 e si muove in territorio negativo a 27.559,26 punti.La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e al dato deludente dall'industria manifatturiera negli Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,71% a ...